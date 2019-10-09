Временно меняется схема движения трамваев №№ 25, 24 и 22 в связи с устройством поворота трамвайной линии

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С 23:00 11 октября до 05:00 14 октября 2019 года движение трамваев маршрутов №№ 25, 24 и 22 будет осуществляться по временной схеме следующим образом:- маршрут № 24 – Костромской переулок – 15 микрорайон;- маршрут № 25 – БТЭЦ – 15 микрорайон;- маршрут № 22 – стадион «Самара Арена» – ул. Красноармейская.Данная мера необходима в целях обеспечения безопасности дорожного движения на время закрытия участка в связи с проведением работ по демонтажу железобетонной плиты и устройству въезда на объекте «Организация поворота трамваев с ул. Ташкентская в сторону стадиона «Самара Арена» со стороны 15 микрорайона», передает пресс-служба горадминистрации.