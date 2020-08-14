Врачи уведомили суд о состоянии здоровья Ефремова

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"Ответ на запрос поступил в суд, но сообщить его содержание я не могу", - сказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.После того, как во вторник Ефремова из Пресненского горсуда увезли на скорой в Боткинскую больницу с подозрением на инсульт, рассмотрение дела по существу было перенесено на 18 августа.Между тем адвокат актера Эльман Пашаев сообщил в эфире Первого канала, что заседание могут перенести, если здоровье его подзащитного не наладится. Подробностей он не знает - последний раз говорил с врачами два дня назад, а затем улетел в командировку. Тогда ему сказали, что у актера инсульт, но официального подтверждения он не дождался. Адвокат также осудил тех, кто посчитал госпитализацию Ефремова "спектаклем", напомнив, что диагноз поставили "врачи и ученые Боткинской больницы".Фото: ru.freepik.com