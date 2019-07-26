Врачи сообщили о тяжелом состоянии актрисы Инны Чуриковой
26 июля 2019 15:54
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«Состояние тяжелое, [Чурикова находится] в отделении острых эндотоксикозов. Температура вчера вечером — 36,2 градуса, утром — 36,1», — сказала сотрудница больницы.
Актрису госпитализировали вечером 18 июля после того, как она упала со сцены театра «Русская песня». Она находилась в тяжелом состоянии в хирургической реанимации НИИ им. Склифосовского.
Однако 24 июля директор театра «Ленком» Марк Варшавер отмечал, что у нее нет трещин и переломов костей, только ушибы, и в ближайшие дни Чурикову выпишут.
Актриса — народная артистка СССР. Чурикова родилась 5 октября 1943 года в городе Белебее в Башкирии. Она сыграла в таких фильмах, как «Тот самый Мюнхгаузен», «Васса», «Военно-полевой роман», «Ребро Адама», «Идиот», «Ширли-мырли» и других.
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