Врачи сообщили о состоянии найденной в нижегородском лесу девочки
22 августа 2019 22:51
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«Прогнозировать сложно, но состояние в принципе не вызывает опасений. Сейчас она в реанимации, проходит обследование и определенные процедуры, у человека обезвоживание. Поэтому, как время покажет, завтра утром будем знать, переведут или нет [в обычное отделение]», — сообщили РБК в пресс-службе минздрава Нижегородской области. После первого осмотра состояние девочки оценивалось как тяжелое.
18 августа в Нижегородской области в лесу заблудилась пятилетняя девочка. Спустя три дня она была обнаружена живой. Поиски проходили круглосуточно, в них приняли участие более 1 тыс. человек. В итоге девочка отозвалась на голос. Ребенка в истощенном состоянии на вертолете доставили в Нижегородскую детскую областную клиническую больницу.
Ранее сообщалось, что, по версии следствия, 18 августа девочка, находившаяся с родственником, ушла из дома в деревне Степановка Вознесенского района. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК (убийство).
Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области
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