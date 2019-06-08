Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова

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"Состояние пока тяжелое, температура вечером была 36,6, утром 36,8, он пока еще в реанимации", — сказали в больнице.Сын продюсера рассказал, что Алибасов по-прежнему остается в медикаментозном сне, но врачам удалось справиться с ожогом дыхательных путей.Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб вместо сока. Врачи диагностировали у него серьезные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.По словам пиар-директора продюсера Вадима Горожанкина, речь идет о жидком средстве "Крот. Чистые трубы", выпущенного ООО "АМС Медиа".Семья Алибасова намерена подать на производителя в суд, добавил пиар-директор. В компании эту ситуацию пока никак не прокомментировали.