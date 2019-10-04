Врачи рассказали, какой хлеб самый вредный
4 октября 2019 23:23
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По её словам, чем проще состав хлеба, тем лучше. В идеале список ингредиентов должен состоять из муки, воды и соли. Однако большинство производителей этим не ограничиваются.
Также Соломатина отметила особую пользу ржаного хлеба. Буханка чёрного превосходит по содержанию витаминов и аминокислот пшеничный хлеб, к тому же чёрный — менее калорийный.
Тем не менее встретить на прилавках настоящий ржаной хлеб — большая проблема. Как правило, в магазинах продают продукт, где ржаной муки предельно мало.
— Производители используют пшеничную муку и краситель. Ржаных полей практически не осталось, — отметила Соломатина.
Эксперт посоветовала внимательно изучать состав продукта перед покупкой и уделять особое внимание ингредиентам, которые находятся в начале списка — из них и приготовлен хлеб. Последними указаны незначительные по количеству добавки.
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