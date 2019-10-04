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Новости /  Общество /  Социум  

Врачи рассказали, какой хлеб самый вредный

4 октября 2019 23:23
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Диетолог советует при покупке хлеба обращать внимание на простоту состава продукта.
Самым вредным хлебом является тот, состав которого занимает несколько строчек, передает life.ru. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на врача-диетолога Елену Соломатину.

По её словам, чем проще состав хлеба, тем лучше. В идеале список ингредиентов должен состоять из муки, воды и соли. Однако большинство производителей этим не ограничиваются.

Также Соломатина отметила особую пользу ржаного хлеба. Буханка чёрного превосходит по содержанию витаминов и аминокислот пшеничный хлеб, к тому же чёрный — менее калорийный.

Тем не менее встретить на прилавках настоящий ржаной хлеб — большая проблема. Как правило, в магазинах продают продукт, где ржаной муки предельно мало.

— Производители используют пшеничную муку и краситель. Ржаных полей практически не осталось, — отметила Соломатина.

Эксперт посоветовала внимательно изучать состав продукта перед покупкой и уделять особое внимание ингредиентам, которые находятся в начале списка — из них и приготовлен хлеб. Последними указаны незначительные по количеству добавки. 
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