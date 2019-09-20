Врачи рассказали, как узнать, доживёт ли человек до 80 лет
20 сентября 2019 23:46
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О результатах многолетнего исследования японские геронтологи рассказали на Российско-японской открытой конференции "Курс на здоровое долголетие в России", которая прошла в Москве.
— Физическое состояние людей старше 60 лет стабильно улучшается: старость, если понимать её как наступление немощности, отодвигается и у мужчин, и у женщин, — рассказал президент японского Национального центра гериатрии и геронтологии Хидэнори Арай.
Учёные тестировали скорость ходьбы у людей 60–80 лет с 1997 года. Спустя десять лет исследователи провели замеры, которые показали, что скорость ходьбы среднестатистического японца в сопоставимом возрасте за этот период увеличилась на 5-10 процентов.
Также благодаря многолетним наблюдениям учёные установили, что в возрасте 70 лет при сохранении энергичного темпа ходьбы (примерно 1,5 метра в секунду), шансы дожить до 80 составляли практически 100%.
Если же в 70 лет человек проходит не более полуметра в секунду, вероятность того, что он проживёт ещё десять лет, составляла около 15–35%.
— Японцы молодеют, сегодня они дольше сохраняют физические кондиции, соответствующие молодому возраст, — отметил учёный.
По его словам, темп ходьбы служит хорошим индикатором, который позволяет точно прогнозировать продолжительность жизни у конкретного человека.
Фото pixabay
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