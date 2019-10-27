Врачи объяснили, почему не следует возвращать переход на зимнее время

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В ночь с субботы на воскресенье в Европе переходят на зимнее время, стрелки часов переведут на час назад. В России сезонный перевод часов отменили в 2011 году. Тогда в ночь на 27 марта страна перешла на постоянное летнее время, но это вызывало недовольство, так как зимой солнце вставало слишком поздно. В результате в 2014 году стрелки часов перевели на час назад — на постоянное зимнее время."Я считаю, не нужно переводить… Самый тяжелый перевод времени – это когда в сторону уменьшения сна идет. Если часы переведут, как говорится, не налево, а направо, то человек будет меньше спать и, естественно, быстрее уставать", - рассказал заслуженный врач РФ, профессор, доктор медицинских наук, пульмонолог, терапевт Александр Карабиненко.В свою очередь, врач терапевт Елена Тихомирова рассказала, что перестройка человека на новое время занимает от одной недели до трех. По ее словам, при переводе стрелок, у человека может возникать психологический дискомфорт."Легковозбудимые люди могут страдать бессонницей ночью или наоборот повышенной сонливость днем. Так как психологически человек испытывает дискомфорт - кто-то не успел перевести часы, опоздал на встречу, кто-то не может понять время вылета самолета, например, если у человека перелет",- пояснила она.Врач отметила, что Россия отказалась от перевода часов уже достаточно давно. "Если бы это было тотально плохо, то мы бы на себе это уже испытали",- подчеркнула Тихомирова.