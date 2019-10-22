Врач посоветовал носить чеснок на шее для профилактики простуды
22 октября 2019 14:11
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От сезонных гриппа и простуды защититься можно, главное, соблюдать несколько простых условий, передает life.ru. Об этом в интервью газете "Аргументы и факты" рассказал кандидат медицинских наук и врач-оториноларинголог Владимир Зайцев.
— В частности, самый простой способ защититься от вирусов — чеснок. Несколько зубчиков этого продукта можно носить в небольшой коробочке на шее, что позволит остановить воспалительный процесс слизистой оболочки носа, а также повысить иммунитет, — отметил он.
Эксперт добавил, что в чесноке содержатся особые соединения, которые очищают воздух от бактерий.
Кроме того, специалист отметил пользу оксолиновой мази. По мнению Зайцева, она служит прекрасным противовирусным средством, а также способствует повышению иммунитета.
Фото © Pixabay
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