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Новости /  Общество /  Социум  

Возвращение льгот ветеранам области обсудят в ближайшее время

29 января 2020 20:10
134
Ветеранские организации области вышли с инициативой вернуть ветеранам труда и другим категориям граждан льготы, отмененные в начале 2017 года.
Ветеранские организации области вышли с инициативой вернуть ветеранам труда и другим категориям граждан льготы, отмененные в начале 2017 года. Предложение было озвучено 28 января в ходе расширенного заседания Общественной палаты Самарской области под председательством губернатора Дмитрия Азарова, передает vkonline.ru.

К главе региона обратилась председатель Ленинской районной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда ВС и правоохранительных органов Лидия Дубаева. В год 75-летия Великой Победы она попросила уделить особое внимание ветеранам и труженикам тыла, а именно - вернуть им утраченные выплаты. На эти цели можно направить средства гранта в размере 1,5 млрд рублей, которые Самарская область получила за эффективную работу органов власти. "Хочется, чтобы в Год памяти и славы решались вопросы и социального плана. Всем ветеранам, труженикам тыла, людям льготных категорий необходимо вернуть утраченные льготы", - сказала Дубаева. "Согласен с вами. Уверен, что люди нас поддержат. Давайте посоветуемся с жителями региона", — ответил Дмитрий Азаров.

Обсуждение вопроса начнется в ближайшее время. В пользу возвращения льгот уже высказались представители молодежных организаций области. "Эти люди не должны ни в чем нуждаться. Они должны получать удовольствие от жизни, дышать полной грудью", — говорит руководитель регионального отделения "Поискового движения России" Евгений Ривкинд.

Возвращение льгот поддерживают и "Волонтеры Победы". "Важно, что этот вопрос подняли представители ветеранского сообщества. Для них это значимо и актуально. Думаю, на это предложение стоит обратить внимание", — говорит председатель реготделения этой организации Динара Ибрашева.

Еще одна важная инициатива — присвоение Самаре звания "Город трудовой доблести" Напомним, в декабре прошлого года Президент страны Владимир Путин внес в Госдуму РФ законопроект о присвоении этого почетного звания. По мнению главы государства, оно необходимо для увековечивания памяти о героизме тружеников тыла, значительном вкладе городов и предприятий в Победу над нацизмом.

"Куйбышев - город-труженик, куда были эвакуированы десятки крупных заводов, включая производство легендарных штурмовиков Ил-2. Это вооружение, техника, артиллерийские и минометные снаряды, это подвиг наших речников, возивших топливо для фронта, - подчеркивает Евгений Ривкинд. - Сейчас об этом знают в основном только жители нашей губернии, но подвиг наших земляков достоин того, чтобы им гордились и в других регионах".

"Этот вопрос очень подробно обсуждался на вчерашнем заседании Общественной палаты, — сказала Динара Ибрашева. — Конечно, многие города достойны подобного звания, но вклад Куйбышева - неоспорим". 
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Комментарии


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