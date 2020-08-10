Восстановлен прием наличных средств по транспортным картам в офисах Единого оператора электронного проездного

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Временное ограничение в приеме наличных денег было обусловлено введением в России запрета на пополнение наличными анонимных (неиденцифицированных) электронных кошельков.После полученных разъяснений от Центрального Банка Российской Федерации (Банка России), что указанный запрет не распространяется на транспортные карты, эмитируемые транспортными организациями и (или) пополняемыми денежными средствами через такие организации сервис был восстановлен.С 3 августа 2020 пополнение карт в офисах единого оператора был приостановлен по независящим от оператора причинам. Данное ограничение не распространялось на социальные карты, а также онлайн операции и пополнение в отделениях Почты России.По всем возникающим вопросам жители также могут обращаться к Единому оператору электронного проездного по телефону: 8-800-700-74-99 - в рабочее время (звонок бесплатный), передает пресс-служба горадминистрации.