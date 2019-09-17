Воспитанники детских домов Самарской области примут участие в фестивале Приволжского федерального округа «Вернуть детство»

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2019 года в г. Саранске (Республика Мордовия) пройдет окружной фестиваль воспитанников детских домов «Вернуть детство».Фестиваль по поддержке детских домов и социальной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей, проходит под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округеОсновные цели Фестиваля – развитие творческого, культурного и образовательного потенциала детей, привлечение их к занятиям физкультурой и спортом, создание условий для профессиональной ориентации и трудовых навыков воспитанников детских домов регионов Приволжского федерального округа.В 2019 году министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области в рамках реализации окружного проекта были проведены конкурсы и соревнования среди воспитанников детских домов региона. Ребята приняли участие в конкурсе детского творчества «Звезды детства», спартакиаде «Спортивный Олимп Приволжья», выставке декоративно-прикладного творчества «МастерОК», интеллектуально-развивающей игре «Ума палата». Конкурсные мероприятия проходят в три этапа: муниципальный, региональный и окружной.По итогам региональных конкурсов была сформирована делегация Самарской области, в которую вошли воспитанники областных Центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Единство», «Созвездие» (г.о. Тольятти), «Искра» (г.о. Сызрань), «Иволга» (г.о. Самара) и Комплексного центра социального обслуживания населения «Ровесник» (г.о. Сызрань).На окружном фестивале ребята из 14 регионов Приволжского федерального округа будут соревноваться в пяти видах спортивной программы (волейбол, мини-футбол, легкоатлетическая эстафета, шашки и настольный теннис), встретятся на площадке интеллектуально-развивающей игры, примут участие в выставке прикладного детского творчества и мастер-классах.Завершится фестиваль гала-концертом «Звезды детства» в который войдут лучшие номера в номинациях «вокал», «танец», «художественное слово», «оригинальный жанр», передает пресс-служба облправительства.