Воспитание будущих патриотов нашей страны – это задача не только семейная, но и вузовская

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В новую редакцию предлагают внести изменения в статью о запрете отдельным должностным лицам иметь обязательства имущественного характера за пределами территории России. Они не смогут открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами нашей страны.Ректор Самарского университета Владимир Богатырев уверен, что данные поправки позволят выстраивать доверительные отношения с народом:«Аналогичные ограничения есть в большинстве стран мира. Чиновники должны быть патриотами - единой командой, работающей на свою страну. Патриот – это тот, кто всегда со своей страной, кто готов в любой момент подставить плечо, стать опорой для нации».Ограничения внесут в ряд статей Конституции, и они будут установлены для высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, руководителей федеральных государственных органов, сенаторов, депутатов Государственной Думы, уполномоченного по правам человека, Председателя Правительства РФ и его заместителей, федеральных министров, иных руководителей федеральных органов исполнительной власти, а также судей и прокуроров, передает пресс-служба облправительства.