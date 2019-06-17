Вопросы жителей микрорайона «Крутые ключи» обсудили на еженедельном совещании под руководством Елены Лапушкиной

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Как доложил руководитель Департамента управления имуществом Андрей Белоклоков, чтобы принять на баланс муниципалитета объекты улично-дорожной сети, освещения, коммуникации, нужно, чтобы застройщик представил всю необходимую техническую документацию. Однако, по информации Департамента, большинство объектов построено без соответствующих проектов и прохождения экспертизы.Руководитель Департамента градостроительства Сергей Шанов добавил, что не все построенные дороги находятся в нормативном состоянии и соответствуют строительным нормам по ширине и по оснащению. Таким образом, на бюджет муниципалитета ляжет дополнительная нагрузка в виде разработки всего комплекта разрешительной документации, включая проект планировки территории, разрешения на строительство и дальнейшего их ввода в эксплуатацию. Иначе муниципалитет не сможет проводить реконструкцию дорог и содержать объекты.Елена Лапушкина сообщила, что намерена лично встретиться с жителями микрорайона «Крутые ключи» на следующей неделе, чтобы обсудить накопившиеся у них проблемные вопросы.«Мы с вами совершенно точно не оставим без внимания 70 тысяч человек. Поэтому необходимо, чтобы застройщик предоставил все документы – на дороги, на ливнёвки, на освещение, на детские и спортивные площадки. Надо искать варианты решения этих вопросов. Ситуацию будем держать на особом контроле и готовиться к принятию всех этих объектов на баланс города с последующим решением назревших проблем», - поручила Елена Лапушкина, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации