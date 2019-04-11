Волонтёры Greenpeace расскажут жителям Самары, как порвать с пластиком

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Одноразовый пластик и упаковка составляют до 70% среднестатистического мусорного ведра. Их практически невозможно переработать и использовать повторно. Одних только пакетов-маек в России производят 26 млрд штук или 180 на одного человека — 5% от мирового потребления.Розничные торговые сети — основной источник распространения одноразовых пластиковых товаров, тары, упаковки. Пластиковые пакеты-майки — самый продаваемый товар российских супермаркетов.На месте каждый прохожий сможет отправить обращение к крупнейшим торговым сетям России («Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель», «Магнит», «Ашан», «Дикси», «Лента») с просьбой убрать с полок излишнюю пластиковую упаковку. Также волонтёры расскажут жителям Самары о том, как отказаться от одноразового пластика и чем его заменить.Greenpeace ведёт кампанию за отказ от одноразового пластика уже полтора года. За это время её поддержали больше ста тысяч человек, а крупнейшие российские торговые сети перестали раздавать пакеты-майки бесплатно.Информационные точки также пройдут в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Калининграде, Петрозаводске и Воронеже, сообщают волонтёры Greenpeace в Самаре.