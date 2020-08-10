Волонтёров региона приглашают на Окружной форум добровольцев

До 4 сентября у добровольцев Самарской области есть возможность подать заявку на участие в Окружном форуме добровольцев. Приволжского и Южного федеральных округов «Добро на Юге». Форум будет проводиться в онлайн-формате с 19 по 20 сентября 2020 года.
Окружной форум пройдет в рамках федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование», который проводится по инициативе Президента России Владимира Путина. В 2020 году для участников форума будут проведены образовательная программа с федеральными и региональными экспертами, культурно-массовая программа. Также участники смогут посетить виртуальную интерактивную выставочную зону с возможностью посещения любого понравившегося стенда.
Для полуфиналистов Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2020» пройдет защита проектов перед федеральными экспертами, по итогам которой будет сформирован список финалистов конкурса. Напомним, что от Самарской области в полуфинал конкурса вышли 34 волонтёра.
Участниками Форума могут стать победители четвертьфинала Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2020», а также волонтёры и организаторы добровольческого движения, руководители социальных проектов, сотрудники государственных и муниципальных органов власти, занимающиеся развитием добровольчества.
Предусмотрено два формата участия в форуме:
«Участник»
. Данный формат предусматривает полную включенность в программу форума, работу с экспертами, которые будут помогать выстраивать индивидуальную траекторию развития на форуме, практические занятия в группах, по итогам которых в режиме реального времени можно будет получить обратную связь от каждого эксперта.
«Зритель»
. Для выбравших этот формат будут доступны основные мероприятия образовательной и культурно-массовой программы, участие в интерактивной программе, различных играх, квестах, викторинах.
Регистрация на «Добро на Юге» открыта по ссылке: dobro.ru/event/10007104
и продлится до 4 сентября 2020 года включительно.
В преддверии Форума будет проведена полезная программа, предполагающая оказание волонтерской помощи благотворительным фондам, некоммерческим организациям и государственным учреждениям региона по всем направлениям добровольческой деятельности. В Самарской области организатором программы выступит Ресурсный центр поддержки и развития добровольчества при поддержке департамента по делам молодежи минобрнауки Самарской области, передает пресс-служба облправительства.
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