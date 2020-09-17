Волонтеры цифрового развития Самарской области помогают старшему поколению в освоении информационных технологий

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Движение волонтеров цифрового развития Самарской области запустило региональный конкурс успешных практик для школьников и студентов ссузов и вузов.

Участники конкурса могут поделиться своим опытом помощи представителям старшего поколения в освоении новых цифровых технологий. Авторы самых интересных практик получат памятные подарки, а самые успешные практики будут опубликованы.

Идея собрать такие истории родилась у руководителя движения Анастасии Варюхиной: «Когда началась самоизоляция из-за пандемии, транспортная связь не только между странами, но городами внутри России практически прервалась, это затронуло всех. Многие пожилые люди остались без возможности увидеться со своими детьми и внуками, которые живут за пределами Самары. Им была необходима помощь в цифровом образовании. Было бы здорово, если бы молодые люди поделились своими рассказами о помощи пожилым людям в освоении цифровых технологий – в использовании мессенджеров, порталов госуслуг, различных онлайн-сервисов. Я надеюсь, что для кого-то это станет поводом стать более внимательными к старшему поколению и помогать, когда это нужно, с технологиями, которые для нас уже стали привычными».

Свои истории на конкурс можно присылать на электронную почту DigitalVolunteers@yandex.ru. Заявки принимаются с 17 сентября 2020 по 17 ноября 2020 года. Победителей озвучат 30 ноября 2020 года.

Напомним, что в декабре 2019 года было объявлено о новом проекте, реализуемом в Самарской области, – движении «Волонтеры цифрового развития». Оно объединило студентов вузов и ссузов, интересующихся информационными технологиями. Движение посвящено повышению цифровой грамотности населения, развитию деятельности в сфере цифровизации и ее популяризации, формированию кадров для цифровой экономики и продвижению Самарской области в цифровом мире. Движение волонтеров цифрового развития — уникальный проект в Приволжском федеральном округе, который отвечает требованиям региональной программы «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика», который был инициирован Президентом страны Владимиром Путиным, а в Самарской области реализуется под контролем Губернатора Дмитрия Азарова.

Волонтеры проекта задействованы на многих IТ-мероприятиях, в числе которых Международные соревнования в области информационной безопасности VolgaCTF, тренинг для системных администраторов и специалистов в сфере информационной безопасности VSFI, 404-fest и другие.

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