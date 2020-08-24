Волонтеры помогают наводить порядок на благоустроенном бульваре на улице Мичурина

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Фронт работы для молодежи определил подрядчик – помыть скамейки и другие малые архитектурные формы, которые щедро установлены на отремонтированной территории. Привлекать добровольцев для наведения порядка на благоустроенных общественных пространствах важная традиция. В прошлом году волонтеры перед сдачей объектов также помогали подрядным организациям наводить последние штрихи благоустройства на Крымской площади, в сквере у собора Кирилла и Мефодия, на проспекте Металлургов и в сквере Фадеева. Теперь эти четыре пространства, обновленные в рамках нацпроекта, стали любимыми местами для отдыха самарцев и гостей города. Волонтер Иван Давыдов говорит, что сквер Фадеева на проспекте Ленина теперь его любимое место для занятий спортом и прогулок с друзьями.«С появлением в Самаре таких благоустроенных пространств настроение у горожан меняется к лучшему, люди настраиваются на позитив, по-новому смотрят на город. Я рад, что сегодня могу внести свою лепту в эту важную работу по благоустройству парков, скверов, бульваров», - говорит Иван Демидов, волонтер.Комплексное благоустройство ул. Мичурина от ул. Владимирской до ул. Дачной близится к завершению. Это общественное пространство преображается в рамках инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным национального проекта «Жилье и городская среда». Почти 6,5 тысяч самарцев во время рейтингового голосования поддержали обновление этого места. При разработке дизайн-проекта территории архитекторы учли пожелания жителей организовать пространства для отдыха, сделать более удобным ожидание общественного транспорта.Работы выполнены уже на 90%, сроки сдачи объекта 15 сентября. На отремонтированной бульваре установили порядка 50 лавочек с деревянными настилами, заменили освещение, провели масштабное озеленение территории: оборудовали газоны с автополивом, высадили туи, ели, а также сотни кустарников, выложили плиткой пешеходные дорожки. На Мичурина - большой пешеходный и транспортный трафик, чтобы сохранить все элементы благоустройства в ближайшее время будет организовано круглосуточное видеонаблюдение.Всего в этом году в Самаре комплексно благоустраивается шесть общественных территорий в рамках нацпроекта. Бульвар по ул. Мичурина от ул. Владимирской до ул. Дачной расположен в Ленинском районе, сквер Речников в Куйбышевском районе на улице Флотской, сквер Невского в Кировском районе - территория в районе дома № 111А по ул. Транзитной, территория в Советском районе по ул. Авроры (нечетная сторона) в границах улиц Мориса Тореза, Аэродромная., сквер Овчарова в Красноглинском районе, 1-ый этап комплексного благоустройства Ерик Парка (ЖК «Волгарь») в границах улицы Ефрема Медведева и бульвара Засамарская слобода в Куйбышевском районе.Каждый их этих проектов был инициирован жителями Самары и воплощается в жизнь под контролем общественности на всех этапах: от разработки проекта до приемки работ у подрядных организаций. Воплощение идей горожан в жизнь, их активное участие в реализации проектов благоустройства - основа «Стратегии лидерства» - долгосрочного документа развития региона, разработанного по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. И перемены, которые уже происходят, заметны каждому, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации