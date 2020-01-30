Волонтеры области поддерживают инициативу по возврату льгот ветеранам

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К главе региона обратилась председатель Ленинской районной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, ВС и правоохранительных органов Лидия Дубаева. В год 75-летия Великой Победы она попросила уделить особое внимание ветеранам и труженикам тыла, а именно — вернуть им утраченные выплаты. На эти цели можно направить средства гранта в размере 1,5 млрд рублей, которые Самарская область получила за эффективную работу органов власти."Хочется, чтобы в Год памяти и славы решались вопросы и социального плана. Всем ветеранам, труженикам тыла, людям льготных категорий необходимо вернуть утраченные льготы", — сказала Лидия Дубаева. Дмитрий Азаров эту инициативу одобрил. "Согласен с вами. Уверен, что люди нас поддержат. Давайте посоветуемся с жителями региона", — ответил губернатор.Обсуждение вопроса начнется в ближайшее время. В пользу возвращения льгот уже высказались представители волонтерских организаций области. "Я полностью согласен с этим предложением. Считаю, что здесь не должно быть никаких размышлений и раздумий, — отметил руководитель Волонтерского центра "Помощь" Самарского государственного университета им. Королева Николай Гуреев. — Безусловно, посоветоваться с людьми нужно, но больше чем уверен, что все граждане поддержат эту инициативу, ведь именно благодаря ветеранам мы в принципе сегодня можем это обсуждать".Волонтер Анна Петрунина также поддерживает эту инициативу: "У меня тоже есть бабушки и дедушки, которые всю жизнь трудились на благо Родины. Хотелось бы, чтобы сейчас у них была возможность спокойно отдыхать, получая отдачу от государства".Также волонтеры высказались за присвоение Самаре звания "Города трудовой доблести". Напомним, в декабре 2019 года Президент страны Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект о присвоении этого почетного звания. Инициатива приурочена к празднованию в 2020-м 75-летия Победы и проведению Года памяти и славы. По мнению главы государства, такое почетное звание необходимо для увековечивания памяти о героизме тружеников тыла, значительном вкладе городов и предприятий в победу над нацизмом.Согласно законопроекту, звание "Город трудовой доблести" будет присвоено городам, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, "обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность". В таких городах будут устанавливать стелу с изображением герба города и текстом указа, проводить мероприятия и праздничные салюты 1 Мая, 9 Мая и в День города. Самара (в прошлом Куйбышев) по праву достойна такого звания, ведь здесь тыл был фронтом."У меня нет никаких сомнений, что Самара (Куйбышев) должна в числе первых получить статус "Город трудовой доблести". По-другому просто не может быть! Это наш долг перед ветеранами, тружениками тыла, перед родным краем!", — сказал Дмитрий Азаров на расширенном заседании Общественной палаты.Глава региона предложил жителям области высказать свое мнение по этому вопросу. "А как же иначе? Самара, несомненно, достойна такого звания, ведь здесь тыл был фронтом. Уверен, что заслуги нашего города хорошо известны и за пределами Самарской области", — считает Николай Гуреев.По словам Анны Петруниной, Самара многое сделала для Победы в Великой Отечественной войне. "Тут производилась техника, которая помогла одолеть врага. Ради этого люди работали сутками, работали все — и мужчины, и женщины. Это был очень тяжелый труд. Считаю, что Самара достойна звания "Города трудовой доблести".