Волонтеры области поддерживают инициативу по возврату льгот ветеранам
30 января 2020 19:37
119
К главе региона обратилась председатель Ленинской районной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, ВС и правоохранительных органов Лидия Дубаева. В год 75-летия Великой Победы она попросила уделить особое внимание ветеранам и труженикам тыла, а именно — вернуть им утраченные выплаты. На эти цели можно направить средства гранта в размере 1,5 млрд рублей, которые Самарская область получила за эффективную работу органов власти.
"Хочется, чтобы в Год памяти и славы решались вопросы и социального плана. Всем ветеранам, труженикам тыла, людям льготных категорий необходимо вернуть утраченные льготы", — сказала Лидия Дубаева. Дмитрий Азаров эту инициативу одобрил. "Согласен с вами. Уверен, что люди нас поддержат. Давайте посоветуемся с жителями региона", — ответил губернатор.
Обсуждение вопроса начнется в ближайшее время. В пользу возвращения льгот уже высказались представители волонтерских организаций области. "Я полностью согласен с этим предложением. Считаю, что здесь не должно быть никаких размышлений и раздумий, — отметил руководитель Волонтерского центра "Помощь" Самарского государственного университета им. Королева Николай Гуреев. — Безусловно, посоветоваться с людьми нужно, но больше чем уверен, что все граждане поддержат эту инициативу, ведь именно благодаря ветеранам мы в принципе сегодня можем это обсуждать".
Волонтер Анна Петрунина также поддерживает эту инициативу: "У меня тоже есть бабушки и дедушки, которые всю жизнь трудились на благо Родины. Хотелось бы, чтобы сейчас у них была возможность спокойно отдыхать, получая отдачу от государства".
Также волонтеры высказались за присвоение Самаре звания "Города трудовой доблести". Напомним, в декабре 2019 года Президент страны Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект о присвоении этого почетного звания. Инициатива приурочена к празднованию в 2020-м 75-летия Победы и проведению Года памяти и славы. По мнению главы государства, такое почетное звание необходимо для увековечивания памяти о героизме тружеников тыла, значительном вкладе городов и предприятий в победу над нацизмом.
Согласно законопроекту, звание "Город трудовой доблести" будет присвоено городам, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, "обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность". В таких городах будут устанавливать стелу с изображением герба города и текстом указа, проводить мероприятия и праздничные салюты 1 Мая, 9 Мая и в День города. Самара (в прошлом Куйбышев) по праву достойна такого звания, ведь здесь тыл был фронтом.
"У меня нет никаких сомнений, что Самара (Куйбышев) должна в числе первых получить статус "Город трудовой доблести". По-другому просто не может быть! Это наш долг перед ветеранами, тружениками тыла, перед родным краем!", — сказал Дмитрий Азаров на расширенном заседании Общественной палаты.
Глава региона предложил жителям области высказать свое мнение по этому вопросу. "А как же иначе? Самара, несомненно, достойна такого звания, ведь здесь тыл был фронтом. Уверен, что заслуги нашего города хорошо известны и за пределами Самарской области", — считает Николай Гуреев.
По словам Анны Петруниной, Самара многое сделала для Победы в Великой Отечественной войне. "Тут производилась техника, которая помогла одолеть врага. Ради этого люди работали сутками, работали все — и мужчины, и женщины. Это был очень тяжелый труд. Считаю, что Самара достойна звания "Города трудовой доблести".
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
30 января 2020 22:12
В системе «Платон» на данный момент зарегистрировано 1,3 млн ТС. Собранные в системе «Платон» деньги идут на ремонт мостов, дорог. Социум
84
30 января 2020 21:46
Завтра в СК "Олимп" состоятся соревнования Самарской области по акробатическому рок - н - ролу. Социум
85
30 января 2020 21:22
Пять лет, в течение которых Татауров руководил областным УФСБ, запомнились серией задержаний и громких уголовных дел, в первую очередь, коррупционной... Социум
104
Здравоохранение
30 января 2020 13:46
В стране отслеживают ситуацию с коронавирусом "в круглосуточном режиме". Здравоохранение
192
30 января 2020 10:51
В результате исследования эксперты не смогли сделать однозначный вывод о преимуществе одного масла над другим. Здравоохранение
194
30 января 2020 09:20
По меньшей мере 170 человек в Китае умерли от нового коронавируса. Здравоохранение
230
Новости медицины
29 января 2020 16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их. Новости медицины
323
20 ноября 2019 15:20Что такое жиросжигатели
Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей. Новости медицины
382
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
15264
Туризм
25 января 2020 10:40
При аннулировании тура путешественники могут претендовать на полный возврат средств. Туризм
490
22 января 2020 16:57
22 января в Самаре представителям туроператоров был презентован пилотный акселератор туристических компаний. Туризм
437
18 января 2020 07:36
Поезда один из старейших видов массовых перевозок людей на значительные расстояния. Туризм
1594
Образование
30 января 2020 14:36
Об этом попросили студенты Самарского университета. Образование
181
29 января 2020 19:24
Все диссертации теперь тщательно проверяются еще до защиты, и не только на заимствования. Образование
303
29 января 2020 17:13
Андрей Пимерзин награжден за достижения в области катализа. Образование
316
Культура
30 января 2020 11:49
Она посвящена российским памятным монетам театральной тематики. Культура
178
28 января 2020 20:02
Мероприятие посвящено британской рок-группе «Uriah Heep». Культура
321
28 января 2020 12:29
Он состоится 14 февраля. Культура
227
Мир домашних животных
19 ноября 2019 20:22Значение ювелирных украшений с животными
В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу. Мир домашних животных
315
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15730
Мода
29 января 2020 10:26Как выбрать костюм ребенку на выпускной из детского сада?
При подборе детского наряда в детский детсад потребуется придерживаться целым рядом отличительных черт, для того, чтобы торжественный вечер помнился, как... Мода
39
20 января 2020 07:43Серебряные украшения – особенности
Ювелирные изделия, выполненные из серебра, наделены свойством магнетизма. Мода
86
9 января 2020 23:12Секреты популярности ткани вискозы от салон-магазина alltext.com.ua
Сегодня именно ткань вискоза является одной из самых востребованных. Ее используют для создания разнообразных изделий и причем в большом количестве. Мода
110
Видео
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
452
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
2052
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
762
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1694
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1381
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
958
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
975
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1442
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1516
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1790
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2908
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
3461
Мероприятия