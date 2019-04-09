Волонтеры Победы начинают набор добровольцев для участия в праздничных мероприятий в Самаре
9 апреля 2019 14:55
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«Волонтеры будут участвовать в организации торжественных мероприятий Дня Победы, а также сопровождать ветеранов на приёмы, концерты и встречи. Добровольцы будут выполнять обязанности своей функциональной группы, в которую они попадут в зависимости от своих личных качеств, навыков и предпочтений», – отмечает региональный координатор Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в Самарской области Сергей Андриянов.
Набор и обучение волонтеров проходит при поддержке Департамента по делам молодежи министерства образования Самарской области и Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества (волонтёрства) в Самарской области.
Напомним, 9 мая 2015 года добровольцы по всей стране впервые массово присоединились к организации Дня Победы. С тех пор участие волонтеров в мероприятиях 9 мая стало традиционным. Этот год не является исключением.
Для того чтобы стать Волонтером Победы необходимо до 15 апреля 2019 года:
Зарегистрироваться на сайте волонтерыпобеды.рф;
Выбрать в личном кабинете мероприятие «Волонтерское сопровождение Парадов Победы и шествия «Бессмертный Полк» 2019;
Пройти конкурсный отбор и собеседование;
Пройти обучение по своей функциональной позиции;
После заполнения анкеты с волонтером связываются координаторы выбранных направлений.
Контактное лицо от СамРО ВОД «Волонтеры Победы» — Самыкина Анастасия Дмитриевна – 8 (906) 343-44-99, эл.почта: volonter7063@mail.ru, передает пресс-служба облправительства.
Фото: соцсети
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