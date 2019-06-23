Вологодская студентка спасла тонущих детей ценой собственной жизни

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На днях девушка отдыхала на Кубенском озере. Она услышала крики и бросилась в воду, чтобы помочь детям, а вот сама выбраться на сушу уже не смогла. Её тело на дне озера нашли спасатели.Известно, что девушка была председателем студсовета, играла в КВН и всегда была готова помочь другим. После учёбы она хотела стать журналистом.