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Новости /  Общество /  Социум  

Вологодская студентка спасла тонущих детей ценой собственной жизни

23 июня 2019 20:29
293
Дети кричали, девушка без раздумий бросилась им на помощь, но выбраться на сушу уже не смогла.
19-летняя студентка из Вологды спасла тонущих детей ценой собственной жизни, передает life.ru. Об этом сообщил телеграм-канал Life Shot.

На днях девушка отдыхала на Кубенском озере. Она услышала крики и бросилась в воду, чтобы помочь детям, а вот сама выбраться на сушу уже не смогла. Её тело на дне озера нашли спасатели.

Известно, что девушка была председателем студсовета, играла в КВН и всегда была готова помочь другим. После учёбы она хотела стать журналистом. 
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Комментарии



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