ВолгаФест – фестиваль любви к месту, в котором живёшь начнётся уже 24 августа

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ВолгаФест2020 начнётся уже 24 августа!Каждый вечер на набережной у Ладьи на закате -концерты и театральные представления.“ВолгаФест” начнётся с пяти музыкальных и хореографических концертов на закатах с понедельника, 24 августа, по пятницу, 28 августа, параллельно с которыми можно будет понаблюдать за строительством арт-объектов.29 и 30 августа программа события будет происходить с полудня до 22:00, передает пресс-служба департпмента информационной политики СО.