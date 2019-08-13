Volga Investment Summit и World Halal Day впервые пройдут в России
13 августа 2019 15:05
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Volga Investment Summit станет уникальной платформой для взаимодействия российских и зарубежных инвесторов, экспертов, представителей власти и бизнеса, в том числе компаний, работающих в области исламских финансов. В этом году впервые в истории Россия примет World Halal Day — крупнейший форум в сфере исламского бизнеса, который уже шестой год проводится в разных странах мира. В прошлом году Ранее World Halal Day принимали Сеул, Великобритания, Индия, Южная Корея, Сингапур и Хорватия.
«Самарская область уже давно стала центром притяжения инвесторов и стартовой площадкой для предпринимателей из самых разных сфер деятельности. Ежегодно в регионе проводятся мероприятия глобального масштаба, объединяющие инвесторов и бизнесменов со всего мира. Не исключением станут и грядущие Volga Investment Summit и World Halal Day, где мы рассчитываем принять более 500 гостей из разных стран мира»,- отмечает министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Volga Investment Summit & World Halal Day откроют российским бизнесменам новые возможности для развития международного сотрудничества, выстраивания бизнес-контактов со странами Азии и Ближнего Востока. «Международная кооперация и экспорт» — национальный федеральный проект, реализацией которого активно занимается правительство Самарской области. В рамках трехдневной деловой программы обсудят глобальные экономические проблемы, а также вопросы исламских финансов. Пройдут панельные дискуссии, круглые столы и воркшопы с участием российских и международных инвесторов и экспертов, будут затронуты вопросы эффективных инструментов для экспорта российской продукции за рубеж и привлекательности рынков азиатского и ближневосточного регионов. Эксперты расскажут, кого ждут на полках исламского масс-маркета, где найти исламские инвестиции, а также обсудят экспортный потенциал регионов России.
Запланированы выступления 30 авторитетных спикеров, в числе которых Марат Кабаев, президент Международной Ассоциации Исламского Бизнеса и Мохамед Джинна, основатель и председатель World Halal Day.
Организаторы мероприятия: Правительство Самарской области, консалтинговая компания United World Halal Development и Международная Ассоциация Исламского Бизнеса (IAIB).
Полная программа и регистрация на саммит доступна здесь, передает пресс-служба облправительства.
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