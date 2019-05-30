Военным госпиталям расширили полномочия

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Начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Россииво время сборов в Самаре на практике ознакомил руководителей военно-лечебных организаций Минобороны России с новым Руководством по организации работы военного госпиталя в мирное время.Документ был утвержден в апреле 2019 года. Его содержание регламентирует не только медицинскую, но и другие виды деятельности военно-лечебной организации, в том числе теперь регламентировано использование информационно-телекоммуникационных (телемедицинских) технологий. Также новое Руководство определяет особенности оказания медицинской помощи вне госпиталя и в условиях массового поступления пострадавших. Также согласно новому Руководству появилась собственная электронная библиотека, где хранятся более 500 нормативных и иных правовых актов РФ в сфере охраны здоровья, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, а также ведомственные документы Министерства здравоохранения РФ и Министерства обороны РФ.Сегодня был проведен ряд практических занятий по внедрению в повседневную деятельность положений нового Руководства при оказании медицинской помощи пациентам в стационарных условиях, показана организация авиамедицинской эвакуации и оказания неотложной помощи в приемном отделении.Напомним, в Самаре впервые проходят сборы руководителей военно-лечебных организаций Минобороны России. Они длятся 5 дней и по своим масштабам являются самыми крупными за последние 15 лет, передает пресс-служба ЦВО (Приволжское направление).Фото: пресс-служба ЦВО (Приволжское направление)