Военные чаще, чем в других регионах ПФО, покупают жилье в Самарской области по военной ипотеке

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- Работа по обеспечению жильем военнослужащих в рамках накопительно-ипотечной системы (НИС) идет в штатном режиме и не прекращалась, несмотря на эпидемиологическую обстановку. Участники НИС из 11 регионов Приволжского федерального округа, которые входят в зону ответственности нашего самарского филиала, только за первое полугодие приобрели по военной ипотеке более 870 объектов недвижимости, - сказала Ю.Соскова.Средняя площадь купленного жилья составила 80 кв. м. С начала функционирования НИС в зоне ответственности Самарского филиала ( Самарская, Нижегородская, Ульяновская, Пензенская, Оренбургская, Кировская области, Татарстан, Чувашия, Удмуртия, Мордовия и Марий Эл) жилье по военной ипотеке купили более 21 400 семей военнослужащих. Наибольшим спросом в первом полугодии пользовалось жилье в Самарской и Нижегородской областях.По военной ипотеке военнослужащий имеет право заключить договор долевого участия, купить квартиру на вторичном рынке, или оформить дом с земельным участком.С более подробной информацией о накопительно-ипотечной системе можно ознакомиться на официальном сайте ФГКУ «Росвоенипотека» www.rosvoenipoteka.ru.Самарский филиал ФГКУ «Росвоенипотека» находится по адресу: г. Самара ул. Молодогвардейская 67, телефон контакта: 8(846) 339-91-70, передает пресс-служба ЦВО.