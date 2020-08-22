Военная полиция и сотрудники ВАИ Самарского гарнизона обеспечат правопорядок на форуме «Армия-2020»

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Военные полицейские будут осуществлять пропуск гостей на площадку проведения форума, а также помогать им в консультации по размещению кластеров и других вопросов. В ходе проведения мероприятия территорию будут патрулировать парные патрули, которые будут иметь при себе нелетальное оружие «Оса» и специальные электрошоковые устройства «Гюрза», которые недавно поступили на вооружение. Кроме того, сотрудники военной автоинспекции обеспечат безопасность дорожного движения на территории военного городка и полигона.Всего к обеспечению общественной безопасности будут привлечены более 20 военнослужащих военной полиции и около 10 сотрудников военной автоинспекции.В Самарской области МВТФ «Армия-2020» пройдет с 27 по 29 августа на Рощинском полигоне. Кластеры для показа будут работать с 11:00. Посетители смогут увидеть военную технику и оружие, которые стоят на вооружении 2-й общевойсковой армии, а также сдать нормативы по комплексу ГТО и военно-спортивному комплексу, передает пресс-служба ЦВО.