Водонаева рассказала о допросе в полиции

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"Цивильно, интеллигентно, спокойно, корректно и деликатно. У меня нет претензий к полицейским - они получили жалобу и должны провести проверку", - сказала Водонаева журналистам. При этом она отметила, что впредь будет внимательнее подбирать слова, высказываясь на какую-либо тему.По ее словам, полицейский показывал ей распечатки ее поста, "где она со своим котиком", и просил пояснить свои фразы. Беседа продолжалась полтора часа.Результат проверки, отметила ее адвокат Екатерина Гордон, будет зависеть от лингвистической экспертизы. "Насколько мы знаем, текст на нее отправлен. Мы также проведем свою экспертизу. Есть перспектива 282 статьи и штрафа. Если мы почувствуем, что на нее оказывают давление и попытки натянуть на статью, мы будем просить общественность нас поддержать", - отметила Гордон.Она уверена, что в посте ее доверительницы нет состава ни уголовного преступления, ни административного правонарушения.Поскольку претензии лица, написавшего заявление, связаны с темой абортов, Водонаева еще раз рассказала про свое отношение к ним и призвала женщин ответственно подходить к решению завести детей.В свою очередь ее адвокат рассказала, что Водонаевой поступают различные предложения об участии в общественных движениях, подумать о политической карьере. "Мы с вами наблюдаем зарождение общественного деятеля, который продолжит высказывать свое мнение", - сказала защитница.Сама Водонаева заявила, что об этом рано говорить.Фото: соцсети