Во втором этапе диктанта по энергосбережению в ЖКХ примут участие почти 34 тысячи россиян

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13 декабря завершился первый этап Всероссийского диктанта по энергосбережению в сфере ЖКХ «Е-Диктант», главная цель которого – повысить уровень грамотности потребителей жилищно-коммунальных услуг и объяснить людям важность и выгоду использования энергосберегающих технологий.

Задания Диктанта решили 50 880 человек из 85 регионов страны, из них 33 749 жителей прошли во второй этап. Организатором «Е-ДИКТАНТА» выступает государственная корпорация – Фонд содействия реформированию ЖКХ, оператором является Фонд поддержки образовательных проектов «Стратегия будущего».

Первый тур Диктанта включал в себя 50 вопросов с вариантами ответов на темы, касающиеся энергосбережения в сфере ЖКХ. Так, в течение 2 недель, решая задания в личном кабинете на сайте www.energydict.ru, россияне проверяли, знают ли они, как выгодно пользоваться электрическими приборами, узнавали, как сэкономить на оплате коммунальных услуг и что нужно делать, чтобы сохранить тепло в своем доме.

- Судя по предварительным итогам этого мероприятия, вопросами энергосбережения интересуются жители всех регионов страны. Мы видим, что большинство участников «Е-ДИКТАНТА» уже обладают определенным уровнем знаний, благодаря которым они могут на практике экономить энергоресурсы, а в результате такого осознанного потребления – экономить и собственные денежные средства. Особенно важно, что правильные ответы на задания Диктанта дают десятки тысяч сегодняшних школьников и студентов, ведь именно от их ответственного отношения к своему дому и своему городу зависит будущее нашей страны, - отметил Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин.

По итогам первого этапа Диктанта в тройку лидеров среди федеральных округов по количеству участников, прошедших 1 тур, вошли Центральный, Южный и Приволжский. В среднем за решение заданий из 100 возможных баллов жители получают 56,8. Среди участников есть и те, кто заработал максимальную оценку, таких по итогам 1 тура 200 человек. В топ-3 регионов по среднему баллу вошли Забайкальский край, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Костромская область. Стоит отметить, что средний возраст участников составляет 22,4 года.

- Результаты первого этапа Диктанта показывают не только актуальность данной темы, главное – реальную заинтересованность жителей в вопросах энергосбережения, их желание научиться грамотно использовать природные ресурсы, потому что ответственное отношение к своему дому и городу зависит от каждого из нас, - отметил генеральный директор государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константин Цицин.

Участники, которые дали не менее половины правильных ответов в первом туре, смогут принять участие во втором этапе и побороться за звание победителя «Е-Диктанта». Финал состоится 19 декабря в прямом эфире на сайте www.energydict.ru. Россиянам будет предложено решить 50 заданий, среди них подготовлены и медиавопросы с использованием известных сцен из кинематографа. По итогам 2 тура будет определено более 60 победителей.

Помимо основных этапов Диктанта для участников организован конкурс в социальных сетях на размещение лучшей публикации на тему энергосбережения в ЖКХ. Он продлится до 18 декабря. Все победители будут награждены ценными призами и подарками.

Вся подробная информация о проведении Диктанта размещена на официальном сайте: www.energydict.ru.