Во время соревнований по велоспорту в Самаре будет временно ограничено движение транспорта
12 июля 2019 16:37
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- по ул. Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к Малому Сорокину Хутору;
- по Проезду № 2;
- по ул. Дальная от ул. Арена 2018 на участке протяженностью 500 метров.
Данная ограничительная мера не распространяется на общественный транспорт, спецмашины (полиции, скорой помощи, пожарной охраны) и машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара.
Также на вышеуказанных участках с 00:00 до 12:30 14 июля 2019 года и с 00:00 до 16:00 16 июля, 17 июля, 18 июля 2019 года будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.
Подробнее с временной схемой ограничения движения транспорта можно ознакомиться в приложении.
Обращаем внимание автомобилистов на необходимость заранее планировать маршрут следования, сообщает горадминистрация.
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