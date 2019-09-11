Во время Чемпионата и Первенства Самарской области по триатлону в Самаре будет временно ограничено движение транспорта
11 сентября 2019 18:29
87
Также на вышеуказанных участках улиц с 18:00 13 сентября 2019 года до 14:00 14 сентября 2019 года будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.
Кроме того, с 06:00 до 14:00 14 сентября 2019 года движение общественного транспорта – автобусов маршрутов №№ 11, 61, 247, 261 - будет осуществляться по временной схеме.
Более подробно со схемами ограничения движения и организации движения общественного транспорта можно ознакомиться в приложениях.
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