Во 2-й общевойсковой армии ЦВО определили лучших дзюдоистов

61

Свыше 50 военнослужащих воинских частей и подразделений, дислоцированных на территориях Самарской, Оренбургской и Пензенской областей, а также Удмуртской республике, прибыли продемонстрировать свою силу, быстроту и ловкость. Турнир, который прошел в Рощинском гарнизоне на базе спортивного комплекса ЦСКА, проводился по Олимпийской системе, согласно которой проигравший участник выбывает из соревнований. В судейскую коллегию вошли офицеры из тренерского штаба Центрального спортивного клуба армии, а также представители Федерации дзюдо Самарской области.По итогам соревнований первое место заняла команда миротворческой бригады, второе место – бригада радиационной, химической и биологической защиты из Пензенской области, а третье – бригада управления 2-й армии.Военнослужащие, занявшие призовые места в личном зачете, а также проявившие волю к победе, будут представлять объединение на Спартакиаде Сухопутных Войск по военно-прикладным видам спорта, передает пресс-служба ЦВО.