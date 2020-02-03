Во 2-й общевойсковой армии ЦВО определили лучших дзюдоистов
3 февраля 2020 18:04
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Свыше 50 военнослужащих воинских частей и подразделений, дислоцированных на территориях Самарской, Оренбургской и Пензенской областей, а также Удмуртской республике, прибыли продемонстрировать свою силу, быстроту и ловкость. Турнир, который прошел в Рощинском гарнизоне на базе спортивного комплекса ЦСКА, проводился по Олимпийской системе, согласно которой проигравший участник выбывает из соревнований. В судейскую коллегию вошли офицеры из тренерского штаба Центрального спортивного клуба армии, а также представители Федерации дзюдо Самарской области.
По итогам соревнований первое место заняла команда миротворческой бригады, второе место – бригада радиационной, химической и биологической защиты из Пензенской области, а третье – бригада управления 2-й армии.
Военнослужащие, занявшие призовые места в личном зачете, а также проявившие волю к победе, будут представлять объединение на Спартакиаде Сухопутных Войск по военно-прикладным видам спорта, передает пресс-служба ЦВО.
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