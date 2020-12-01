Во 2-й армии ЦВО дан старт зимнему периоду обучения

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Во 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа прошел торжественный митинг посвященный началу зимнего периода обучения, который проводился на плацу соединения управления 2 армии.

В нем приняли участие командующий 2-й армии генерал-лейтенант Андрей Колотовкин, Герой России генерал армии Александр Баранов, личный состав объединения, а также приглашённые гости и юнармейцы.

«Прошлый период был сложным, но считаю, что воинские части и подразделения достойно выполнили свои задачи. В этом большая заслуга офицеров и солдат, которые проходят службу в нашем прославленном объединении», - сказал генерал-лейтенант Андрей Колотовкин. «Ни для кого не секрет, что наша 15 миротворческая бригада встречает начало зимнего периода обучения, выполняя миротворческие задачи в Нагорном Карабахе, где несут мир, разделяя противоборствующие стороны. Я считаю это большой честью, что именно на 2-ю армию выпала такая ответственная задача»,- отметил командующий армии.

Занятия по боевой подготовке будут спланированы на 7 полигонах в Самарской, Оренбургской, Пензенской областях, среди которых находится Тоцкий – крупнейший полигон страны. В ходе проведения занятий будут отработаны вопросы организации взаимодействия между различными подразделениями и воинскими частями в различных видах общевойскового боя. Особое внимание будет уделяться применению беспилотных летательных аппаратов как одиночно, так и в составе так называемого «роя беспилотников».

2-я Гвардейская общевойсковая армия - крупнейшее воинское формирование в Приволжском федеральном округе, входит в состав Центрального военного округа. В её составе находятся мотострелковые, артиллерийские, зенитные воинские части и соединения, в том числе и ракетная бригада, оснащённая ОТРК «Искандер-М», и единственная в России миротворческая мотострелковая бригада, а также части инженерных войск, РХБ защиты, подразделения материально-технического обеспечения.