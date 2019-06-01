Внутрисетевой и национальный роуминг официально отменены в России
1 июня 2019 17:16
71
Постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 27 мая.
Теперь стоимость услуг связи не будет зависеть от региона РФ, в котором находится абонент. Брать плату с абонентов мобильные операторы смогут за входящие звонки, если пользователи находятся за пределами страны. Бесплатные входящие звонки установлены этим документом в том числе и в Крыму.
Как пояснил Медведев, речь идёт об окончательном решении вопроса на уровне подзаконного нормативного акта кабмина.
Закон об отмене платы за национальный роуминг президент России Владимир Путин подписал 28 декабря 2018 года.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
1 июня 2019 17:16
Теперь стоимость услуг связи не будет зависеть от региона РФ, в котором находится абонент. Бесплатные входящие звонки установлены этим документом в том числе и в... Социум
67
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
74
1 июня 2019 16:26
По словам главы Дзержинска Ивана Носкова, "необходимости в эвакуации жителей Дзержинска нет". Социум
91
Здравоохранение
1 июня 2019 12:34
Специалисты провели исследование с участием 138 человек в возрасте от 50 до 75 лет. Здравоохранение
154
31 мая 2019 11:23
Без этой гарантии расходы на оказание медицинской помощи за рубежом несет сам гражданин. Здравоохранение
173
31 мая 2019 09:59
Медработники напомнят жителям района, прикрепленным к поликлинике №15, о том, как важно вовремя проходить диспансеризацию. Здравоохранение
187
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
13790
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
13871
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14100
Туризм
31 мая 2019 12:16
Москва готова отказаться от виз в том числе и для туристических и деловых поездок. Туризм
210
28 мая 2019 15:06Туристическое агентство Веселый Турист Краснодар - отдых на любой вкус
Если впереди - отпуск, то пришло время заранее продумать все до мелочей и выбрать направление, в котором вы отправитесь в путешествие. Туризм
66
22 мая 2019 11:58
Полномочный представитель Президента Игорь Комаров встретился с ребятами и осмотрел объекты лагеря. Туризм
260
Образование
31 мая 2019 23:56
Молодым россиянам при выборе профессии советуют обратить внимание на медицину и информационные технологии. Образование
286
31 мая 2019 15:38
Студенческий конкурс «Мультикомфорт от Saint-Gobain» прошел в 15 раз. Образование
324
30 мая 2019 14:57
По специальности «Станочник (металлообработка)» с присвоением разряда по рабочей профессии для дальнейшего трудоустройства на предприятие. Образование
265
Культура
31 мая 2019 13:40
Гостей ждут увлекательные конкурсы, аттракционы, волшебные преображения. Культура
281
30 мая 2019 22:51
Ровно 20 лет назад, в 1998 году, в одном из первых телевизионных интервью у Сергея Шнурова спросили, что он будет делать, если придет огромная, всенародная... Культура
247
30 мая 2019 17:31
Международный фестиваль «Интермузей 2019» - это главное музейное событие года, не имеющее аналогов в мире. Культура
271
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14587
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
14186
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
841
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1326
Видео
26 мая 2019 12:38
Водитель авто находился рядом с машиной. Происшествия
361
22 мая 2019 13:10
Местные жители говорят, что, к сожалению, такая картина здесь не редкость. Происшествия
647
16 мая 2019 12:21
Участие в работе форума принимает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Социум
818
15 мая 2019 13:42
Многие восхитились целеустремленностью кота. Социум
15353
11 мая 2019 12:38
Стычка длилась около минуты, после чего хищники ушли. В мире
641
10 мая 2019 11:31
Участники спели военные песни. Новости Тольятти
680
Фоторепортажи
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
80
19 мая 2019 13:19
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы. Культура
467
19 мая 2019 10:53
Гостей ждали военно-историческая реконструкция, танцы, народные промыслы. Социум
598
7 мая 2019 17:35
В параде 9 мая примут участие около 2 тыс. человек и 40 единиц вооружения и военной техники. Социум
513
1 мая 2019 17:13
Горожане отметили День Весны и Труда. Социум
946
12 апреля 2019 21:05
Возле музея "Самара космическая" отметили День космонавтики. Социум
876
Мероприятия