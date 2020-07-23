Власти придумали новый способ борьбы с недоливом топлива на заправках

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Также в ГОСТе содержатся новые требования к конструкции колонки. Она должна исключить возможность несанкционированной замены элементов и установки дополнительных устройств, не заявленных изготовителем.Кулешов напомнил, что ГОСТы в России добровольны до тех пор, пока ссылка на стандарт не появится в нормативно-правовом акте. Поэтому автомобильные заправочные станции (АЗС) со старым оборудованием пока продолжат работать.На данный момент в РФ действует ГОСТ 1989 года. Как считает Кулешов, сейчас этот документ уже устарел и не может защитить водителей от обмана на некоторых АЗС.Ранее стало известно, что в России в 2021 году могут ввести новые методы борьбы с недоливом топлива на автозаправочных станциях (АЗС). С соответствующей инициативой выступил Росстандарт. Так, ведомство просит разрешить проводить контрольные закупки в режиме «тайного покупателя» с целью контроля точности отпуска топлива.Также в Росстандарте рассказали о возможном введении экспресс-анализа качества топлива. Для этого планируется создать особые мобильные лаборатории. По словам главы ведомства, такое нововведение закроет потребность проведения проверок в труднодоступных территориях.