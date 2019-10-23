Власти придумали новый способ борьбы с недоливом на АЗС

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Так, ведомству разрешат проводить контрольные закупки в режиме «тайного покупателя» с целью контроля точности отпуска топлива. Для этого будет использоваться особый прибор, который позволит обнаруживать недолив на уровне одного процента. Проверять планируется не конкретную колонку, а ее работу в связке с оператором за кассой.«Существуют внеплановые проверки по фактам «недолива», но сейчас они проводятся в случае обращения гражданина с жалобой на конкретную АЗС и только с согласия Генпрокуратуры. Поэтому приходится признать, что на сегодняшний день наши руки связаны в этой части надзора», — рассказал Абрамов.В 2019 г. в России установлено 39 случаев «недолива» на АЗС. Это нарушение выявлено практически на каждой пятой проверенной станции.В прошлом году стало известно, что приблизительно 76% автозаправочных станций в России регулярно недоливают горючее при заправке автомобилей. К такому выводу пришли представители Федерации автовладельцев России (ФАР), проверившие заправки в 13 регионах страны. Исследование было проведено в связи с участившимися жалобами автомобилистов на недолив горючего. Проверка проводилась при помощи специально оборудованного автомобиля, а затем проверялось количество купленного топлива.Фото: pixabay