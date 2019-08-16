Власти Сочи предупредили жителей о возможной эвакуации на выходных
16 августа 2019 23:11
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В сообщении отмечается, что «подготовлены все силы и средства для эвакуации жителей». Власти намерены свернуть все палаточные лагеря вблизи рек из-за угрозы резкого подъема воды.
В первую очередь от стихии могут пострадать жители Лазаревского района. Глава города Анатолий Пахомов потребовал от всех чиновников довести информацию об угрозе до всех граждан. «Через квартальных. Путем звонков. Пусть эту ночь не поспят, пусть будут бдительными. Но при необходимости, чтобы каждый населенный пункт был на связи», — обратился он к подчиненным.
Дорожники выйдут на ночные дежурства для контроля ситуации, помощь им окажет полиция.
Региональное управление МЧС уже выпустило экстренное предупреждение. В нем говорится, что с вечера 16 августа до конца выходных в Краснодарском крае ветер может усилиться до 22 м/с. «На акваториях Черного моря от города Анапа до поселка Магри имеется опасность формирование смерчей», — предупредили в ведомстве. Ведомство рекомендует не покидать дом, а в случае затопления — подняться на верхние этажи зданий. С прибрежной зоны рекомендуется вывести технику, а судам — обеспечить безопасную стоянку.
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Комментарии
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