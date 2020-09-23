Власти Дагестана выплатят 1 млн рублей за помощь в розыске сбежавших из колонии заключенных

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Власти Дагестана выплатят до 1 млн рублей за оказание помощи в розыске заключенных, сбежавших из колонии в поселке Шамхал, передает ТАСС. Об этом сообщили в среду в пресс-службе администрации главы республики.

"За информацию, представляющую интерес, и оказание помощи следствию в розыске особо опасных преступников, по словам Владимира Васильева (главы Дагестана - прим. ТАСС), будет осуществлена выплата в размере до 1 млн рублей. Деньги уже выделены из бюджета республики", - говорится в сообщении.

Васильев заявил об этом в ходе совещания в режиме видеоконференции, подчеркнув, в что в работе по розыску сбежавших осужденных "необходимо содействие глав районов и городов".

Глава республики также акцентировал внимание на возможности явки преступников с повинной. "Закон предусматривает смягчение ответственности в такой ситуации, и мы будем всячески этому способствовать <...> Там есть люди, у которых срок 15-17 лет, а есть те, у кого сроки небольшие", - приводятся в сообщении слова Васильева.

В ночь на среду из колонии в поселке Шамхал сбежали шестеро заключенных. По данным ГУ ФСИН по Дагестану, заключенные совершили побег, сделав подкоп.

Фото: соцсети