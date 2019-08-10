Владимир Путин приехал на международное байк-шоу за рулем мотоцикла «Урал» с коляской
10 августа 2019 21:35
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Президент посетил организованное мотоклубом «Ночные волки» международное байк-шоу «Тень Вавилона», 11-е по счету из проведенных в Крыму. К мотоциклу Путина был прикреплен российский триколор, президент подъехал к сцене в сопровождении лидера байкерского клуба «Ночные волки» Александра Залдастанова (Хирурга).
«Хочу сказать, что это очень хорошее начинание. Хорошая идея, которая сплачивает и любителей техники, любителей мотоцикла, и всех, кто сердцем и душой относится к нашей Родине», — сказал Путин (текст его обращения опубликован на сайте Кремля).
Первый слет байкеры провели десять лет назад у горы Гасфорта в Севастополе. В основе шоу «Ночных волков» всегда патриотическая тематика: мероприятия основываются на сюжетах из отечественной истории, которые, как правило, связаны с важными военными победами, говорится в сообщении.
В этом году «Ночные волки» представят масштабное трюковое, пиротехническое и музыкальное действие. На концерте в честь мероприятия выступят, в частности, Григорий Лепс, Севастопольский государственный симфонический оркестр, «Алиса» и группа «Кипелов».
Путин неоднократно встречался с байкерами. В 2009 году, будучи главой правительства, он посетил шоу в Севастополе, приехав туда на мотоцикле. В 2011-м Путин прибыл на байк-шоу «Ночных волков» в Новороссийске во главе колонны мотоциклистов за рулем трехколесного Harley-Davidson. В 2012 году он на четыре часа опоздал на встречу с президентом Украины Виктором Януковичем в Ялте, первым делом отправившись на базу «Ночных волков» в Севастополе.
Видео здесь.
Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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