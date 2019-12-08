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Новости /  Общество /  Социум  

Владимир Путин поздравил Алису Фрейндлих с 85-летием

8 декабря 2019 14:17
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Также свои поздравления актрисе направил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Президент России Владимир Путин поздравил с 85-летием народную артистку СССР Алису Фрейндлих, передает life.ru. Текст телеграммы размещён на сайте российского лидера.

— Вы по праву снискали высокое профессиональное признание, а главное — искреннюю, непреходящую любовь поклонников театра и кинематографа, — подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что актриса по-прежнему восхищает публику непревзойдённым актёрским мастерством, а также ярким, самобытным талантом.

Глава государства пожелал артистке успехов, здоровья и благополучия.

Также свои поздравления актрисе направил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

— Это актриса уникального таланта — яркого, многогранного, удивительно щедрого. Каждой своей героине она дарит элегантность и безупречное чувство стиля, мудрость и тонкую иронию, красоту и силу души. К числу верных поклонников Алисы Фрейндлих причисляют себя миллионы зрителей в нашей стране и за её пределами. Однако её сердце отдано Петербургу. Спектакли с её участием — один из символов культурной столицы России, точка притяжения для многих ценителей театрального искусства, — отметил глава российского правительства.

Алиса Фрейндлих — актриса театра и кино, народная артистка СССР, лауреат Государственной премии им. Станиславского, премии Правительства РФ, Государственной премии РФ, обладательница национальных театральных премий "Золотая маска" и премий Российской академии кинематографических искусств "Ника". 
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Комментарии


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