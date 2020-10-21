Владимир Путин по видеосвязи выпил шампанского с Никитой Михалковым в честь его 75-летия. Видео

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Президент России Владимир Путин по видеосвязи поздравил режиссера Никиту Михалкова с 75-летием, выпив с ним шампанского, сообщает РБК со ссылкой на ТАСС.



«Чисто символически хочу поднять этот бокал за ваше здоровье», — сказал президент. Михалков также взял в руки бокал и сказал: «Я тоже сделаю этот фокус».



Как сообщает Кремль, Путин пожелал режиссеру здоровья и творческого долголетия, а также назвал Михалкова очень талантливым и выдающимся деятелем российской, а также мировой культуры.



В среду, 21 октября, президент подписал указ о присвоении Михалкову звания Героя Труда. Награда была присуждена режиссеру «за особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу».



Михалков является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Ему также было присвоено звание народного артиста РСФСР, он трижды становился лауреатом государственной премии России.



Фото: kremlin.ru