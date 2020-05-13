Владимир Путин не доволен работой портала госуслуг, который не справился с объемом заявок на выплаты на детей

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"На следующий день [после объявления о выплатах] свыше миллиона поступило заявок на портал госуслуг от людей, которые рассчитывают получить единовременную помощь в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка в семье до 15 лет включительно. И портал госуслуг не справился с этим объемом обращений", - констатировал глава государства на совещании по поддержке авиационной промышленности и авиаперевозок."Знаю, что сейчас коллеги из Министерства связи работу наладили, но прошу вас обратить на это внимание также, как и на другие вопросы подобного рода", - указал Путин.Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС