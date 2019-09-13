Владимир Колчин поздравил участников окружного финала Юнармейской военно-спортивной игры «Зарница Поволжья»

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Поздравить финалистов прибыли помощник полномочного представителя Президента РФ в ПФО, руководители федеральных и региональных органов власти, силовых ведомств и другие почетные гости.С приветственным словом к участникам финала от имени полномочного представителя Президента РФ в ПФОобратился Владимир Колчин. Он отметил, что «Зарница Поволжья» по праву считается одной из визитных карточек округа: «Это самый массовый окружной общественный проект, в котором ежегодно принимает участие около 300 тысяч старшеклассников. В ходе финального этапа вы соревновались в военно-прикладных, спортивныхи интеллектуальных дисциплинах, где в полной мере проявили свою выносливость, волю к победе, показали знания и командный дух. Участие в подобных соревнованиях является хорошей школой для настоящих патриотов. Дорогие ребята, воспоминания о днях, проведенных на Оренбургской земле, конкурсах и соревнованиях, новых друзьях и впечатлениях останутся с вами на всю жизнь».Владимир Колчин поблагодарил партнеров Проекта – Министерство обороны Российской Федерации и руководство Оренбургской области, в тесном взаимодействии с которыми реализуется «Зарница Поволжья».Церемония награждения призеров и победителей окружного финала началась с передачи переходящего знамени «Зарницы Поволжья». Заместитель командующего 31-й ракетной армией генерал-майор Юрий Яцыно вручил его команде Оренбургской области, занявшей по итогам соревнований первое место. В призовую тройку также вошли команда Удмуртской Республики (второе место) и юнармейцы Чувашской Республики (третье место).Все команды – участницы VII окружного финала получили подарки от полпреда Президента России в ПФО. Победители военно-спортивных игрв командном и личном зачетах удостоены дипломов, кубков и памятных призов от имени губернатора Оренбургской области, министров регионального правительства, руководителей администрации Оренбурга, силовых ведомстви ДОСААФ России.«Зарница Поволжья-2019» запомнится участникам не только обширной соревновательной программой, но и познавательными экскурсиями, знакомством с настоящим армейским бытом на базе войсковой части №33860. В рамках тематических дней ребята смогли познакомиться с яркими страницами военной истории Отечества, поучаствовать в живых диалогах с ветеранами боевых действий, виртуально пройти дорогами Бессмертного полка, передает пресс-служба ПФО.