«Вконтакте» стала помечать страницы умерших пользователей

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Российская социальная сеть «Вконтакте» начала помечать страницы умерших пользователей. Разработчики огласили новые правила.

По информации разработчиков соцсети, страница умершего человека будет помечена специальным обозначением. В случае смерти пользователя родственники могут обратиться в службу поддержки и предоставить фото свидетельства о смерти.

«Теперь вместо даты и времени последнего визита в ВК пользователи увидят в профиле надпись «Страница умершего человека», – отметили представители компании.

В компании подчеркнули, что по желанию страницу можно удалить или оставить в память для близких людей со специальной пометкой. Отмечается, что надпись будет видна лишь на странице умершего пользователя, пишет ФедералПресс.