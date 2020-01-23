Вирус из Китая. Что важно знать
23 января 2020 17:34
120
Что известно о вспышке заболевания в Китае
- 31 декабря появились сообщения, что в китайском городе Ухань зафиксировали вспышку пневмонии неясного происхождения. Заболевшие работали на местном рынке морепродуктов.
- 7 января в КНР определили, что возбудителем был новый коронавирус 2019-nCoV.
- К 20 января медики подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.
- К 23 января число заболевших приблизилось к 600.
- 17 человек умерли.
- Отдельные случаи заболевания зафиксированы в Японии, США, Южной Корее и Таиланде.
- Город Ухань, где были отмечены первые случаи заболевания закрыли на выезд. В соседнем с Уханем городе Хуанган ограничены въезд и выезд, закрыты развлекательные и туристические объекты.
- Власти КНР опасаются, что распространение вируса ускорится из-за Нового года (по лунному календарю он наступит 25 января): во время каникул жители традиционно много путешествуют по всей стране и за рубежом.
Что такое коронавирус 2019-nCoV
- Новое заболевание относится к семейству коронавирусов, получивших свое название из-за внешнего вида: под микроскопом частица округлой формы напоминает корону. Фотографии ранее известных штаммов коронавируса опубликовал Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США.
- Такие вирусы могут передаваться человеку от животных, а также между людьми. Но лишь семь коронавирусов (включая новый) вызывают заболевания у людей.
- Симптомы нового коронавируса включают обычные респираторные: лихорадка, кашель, одышка, затрудненное дыхание. При осложнениях вирус может вызвать пневмонию и почечную недостаточность.
Что происходит в России
- 22 января стало известно о том, что медики подозревают коронавирус у нескольких пациентов в России. Диагнозы не подтвердились.
- Россия усилила контроль на границе, в аэропортах стали проверять состояние здоровья прибывших из Китая пассажиров.
- В Приамурье ввели режим повышенной готовности.
- В России разрабатывают вакцину от нового коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Как защитить себя
Всемирная организация здравоохранения выпустила рекомендации по снижению риска заражения новым коронавирусом:
- часто мыть руки с мылом или средством на основе спирта;
- при кашле и чихании прикрывать рот и нос локтем или тканью (ткань после этого следует выбросить);
- избегать тесного контакта с людьми, у которых есть жар или кашель;
- не есть сырые или недоготовленные продукты животного происхождения.
Фото: соцсети
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
23 января 2020 17:34
Как защитить себя. Социум
118
23 января 2020 17:26
В связи с этим инспекторы подготовили обращение к родителям. Социум
95
23 января 2020 17:11
Целью мероприятия является формирование заинтересованности молодых людей в выборе будущей профессии, рода занятий и планирование карьеры. Социум
97
Здравоохранение
22 января 2020 22:53
"У него острая респираторная вирусная инфекция" Здравоохранение
271
22 января 2020 09:35
Они проснулись из-за аномально-теплой погоды. Здравоохранение
185
21 января 2020 22:38
В самарском фонде обязательного медицинского страхования не заложили средства на обновление автопарка скорой. Здравоохранение
295
Новости медицины
20 ноября 2019 15:20Что такое жиросжигатели
Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей. Новости медицины
353
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
15180
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
15011
Туризм
22 января 2020 16:57
22 января в Самаре представителям туроператоров был презентован пилотный акселератор туристических компаний. Туризм
369
18 января 2020 07:36
Поезда один из старейших видов массовых перевозок людей на значительные расстояния. Туризм
1538
17 января 2020 20:18
Отдых в Турции ошибочно воспринимается исключительно как каникулы у моря. Тем не менее, даже в холодный сезон, когда солнце прячется за облаками, здесь... Туризм
1471
Образование
23 января 2020 15:52
Очередной площадкой для проведения однодневной стажировки учащихся высших и средне-специальных учебных заведений стало Управление МВД Самары. Образование
105
23 января 2020 12:36
До конца весеннего семестра всем студентам университета заменят зачетные книжки. Образование
158
22 января 2020 14:02
Приветствуется выбор литературных произведений, не входящих в школьную программу. Образование
388
Культура
23 января 2020 11:33
На обоих концертах прозвучат голоса певцов, которыми гордится Самара. Культура
159
22 января 2020 17:58
Коллектив Государственного Волжского русского народного хора продолжает радовать своих слушателей новыми яркими музыкальными событиями. Культура
351
22 января 2020 12:12
В программе творческого вечера будет представлен широкий круг музыкальных направлений. Культура
230
Мир домашних животных
19 ноября 2019 20:22Значение ювелирных украшений с животными
В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу. Мир домашних животных
280
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15695
Мода
20 января 2020 07:43Серебряные украшения – особенности
Ювелирные изделия, выполненные из серебра, наделены свойством магнетизма. Мода
54
9 января 2020 23:12Секреты популярности ткани вискозы от салон-магазина alltext.com.ua
Сегодня именно ткань вискоза является одной из самых востребованных. Ее используют для создания разнообразных изделий и причем в большом количестве. Мода
86
25 декабря 2019 07:10
Наручные часы – один из самых важных и привычных повседневных атрибутов. Помимо основной функции, хронометры выступают также стильным имиджевым... Мода
227
Видео
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
292
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
1798
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
636
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1528
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1280
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
848
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
867
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1303
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1409
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1652
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2757
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
3293
Мероприятия
В год 75-летия Победы школьники СО познакомятся с творчеством их земляка – фронтового корреспондента Николая Финикова