Вильфанд рассказал об удивительной погодной аномалии в России
12 октября 2019 16:25
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"Сейчас практически вся Россия в удивительной аномалии. <...> В Омске был побит рекорд температуры для 10 октября, температура была выше 21 градуса. Такая высокая температура в принципе будет в ближайшие пять-шесть дней. Особенно это сказывается на юге азиатской территории, где температура — от 15 до 20 градусов", — сказал он.
По словам Вильфанда, это связано со множеством факторов, которые привели к выносу теплых воздушных масс с юга.
Что касается столицы, то и здесь выходные ожидаются теплыми: до 12-14 градусов в субботу и до 15-17 — в воскресенье. Первые три дня следующей недели, по словам Вильфанда, также порадуют теплом, но затем в Москву придет резкое похолодание.
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