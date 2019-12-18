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Новости /  Общество /  Социум  

Виктор Кудряшов вручил награды лучшим работникам органов ЗАГС региона

18 декабря 2019 17:17
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Ежегодно в органы ЗАГС Самарской области обращаются свыше 500 тысяч граждан, регистрируется порядка 100 тысяч актов гражданского состояния.
Сегодня, 18 декабря, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провёл заседание, посвященное Дню образования органов ЗАГС России.

18 декабря 1917 года был подписан Декрет ЦИК и Совета Народных Комиссаров РСФСР «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния». История органов ЗАГС Самарской области началась в 1918 году.

Сегодня в структуре областных органов ЗАГС 46 отделов и 2 Дворца бракосочетания, предоставлением услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, оказанием правовой помощи населению на территории региона занимаются 217 государственных гражданских служащих.

Ежегодно в органы ЗАГС Самарской области обращаются свыше 500 тысяч граждан, регистрируется порядка 100 тысяч актов гражданского состояния, совершается более 220 тысяч юридически значимых действий. Каждый пятый житель губернии обращается в орган ЗАГС за получением государственной услуги и бесплатной юридической помощи.

По количеству зарегистрированных актов гражданского состояния и совершенных юридически значимых действий Самарская область занимает четвертое место в Приволжском федеральном округе.

С 1 октября 2018 года на территории России государственная регистрация актов гражданского состояния начала осуществляться в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния. Формирование федерального цифрового ресурса в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния можно без преувеличения назвать революционным шагом в развитии службы ЗАГС в России. Его создание позволит минимизировать объем документов, запрашиваемых у граждан при регистрации актов гражданского состояния, сократить сроки оказания данных услуг, перейти к юридически значимому электронному документообороту в рамках Российской Федерации и в итоге повысить качество оказания услуг населению.

Как рассказала руководитель управления ЗАГС Самарской области Екатерина Мельник, наш регион вошел в число 9 пилотных в РФ по развитию новой системы: «Подготовительная работа показала наиболее проблемные моменты, которые потребовали выработки совместного решения заинтересованными органами власти региона. Важной задачей при внедрении Единого реестра стало недопущение срывов в работе социальных служб, организаций, предоставляющих государственные (муниципальные) услуги, осуществляющих назначение пособий и выплат, так как в этот период кардинально менялся механизм получения сведений об актах гражданского состояния».

Виктор Кудряшов поблагодарил сотрудников областного управления за то, что в период внедрения Единого реестра органы ЗАГС Самарской области не приостанавливали прием граждан и осуществляли предоставление государственных услуг своевременно и в установленные административными регламентами сроки. «Ваш профессионализм был отмечен на федеральном уровне. В адрес Губернатора Самарской области поступило письмо Министерства юстиции Российской Федерации, в котором дана высокая оценка вашей работе, — сказал он. — В наступающем году предстоит многое сделать. Федеральным Правительством поставлена задача сформировать к 2025 году единый федеральный информационный ресурс, содержащий сведения о населении Российской Федерации. Его основой станут сведения о регистрации актов гражданского состояния. Главная цель этой масштабной работы – обеспечить максимальное удобство для граждан». Председатель регионального Правительства выразил уверенность, что благодаря большому опыту сотрудников управления ЗАГС Самарской области, их ответственному отношению к делу и исключительному профессионализму эта государственная задача будет решена своевременно и на высоком уровне.

Заместитель министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Олег Рубежанский отметил эффективное межведомственное взаимодействие при реализации государственной семейной политики в рамках национального проекта «Демография». Органами ЗАГС Самарской области совместно с министерством на постоянной основе проводятся консультации граждан о мерах государственной поддержки семей с детьми, оказывается помощь в информировании населения о различных социальных выплатах. Управление ЗАГС Самарской области ежегодно проводит Всероссийский день семьи, любви и верности. За 10 лет общественной наградой — медалью «За любовь и верность» — награждено 560 семей губернии. Кроме того, на территории всех муниципальных образований органами ЗАГС во взаимодействии с органами местного самоуправления и заинтересованными организациями проводится большое количество мероприятий, направленных на укрепление института семьи, повышение престижности материнства и отцовства, развитие лучших семейных традиций.

В завершение заседания лучшим сотрудникам областного управления ЗАГС были вручены награды Губернатора Самарской области, передает пресс-служба облправительства. 
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