Виктор Кудряшов вручил награды лучшим энергетикам Самарской губернии
19 декабря 2019 15:37
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В 2019 году энергосистеме Самарской области исполняется 87 лет. За это время отрасль прошла большой путь. В настоящее время региональная энергосистема представляет собой мощную сеть электростанций, линий электропередач и современного оборудования. Здесь трудятся более 44 тысяч сотрудников.
«Энергетическая отрасль Самарской области — это мощные теплоэлектростанции, современные сети и распределительные линии, но прежде всего это десятки тысяч добросовестных, профессиональных, ответственных людей, которые день за днем трудятся, обеспечивая благополучие и стабильную повседневную жизнь в наших городах и селах губернии», — говорится в поздравительном адресе Губернатора Самарской области.
Энергокомплекс – важная составляющая часть экономики региона. Он обеспечивает промышленный рост, стабильную работу транспорта, организаций, учреждений и потребности населения в энергоресурсах.
«От качества вашей работы во многом зависит успех реализации национальных проектов, инициированных Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, Стратегии лидерства, разработанной при активном участии наших граждан, — обратился к собравшимся в зале Виктор Кудряшов. — Ваш труд сказывается не только на экономических показателях региона. Он способствует формированию комфортной городской среды, повышению уровня благосостояния наших граждан».
Сегодня лучшим представителям энергетической отрасли были вручены награды Губернатора Самарской области. Торжественное мероприятие завершилось праздничным концертом, передает пресс-служба облправительства.
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