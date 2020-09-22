Виктор Кудряшов: необходимо сосредоточиться на исполнении показателей национальных проектов 

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В понедельник, 21 сентября 2020 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел в режиме видеоконференции еженедельное оперативное совещание. В нем приняли участие руководители министерств и ведомств Самарской области, главы ряда крупнейших муниципальных образований.

Открывая совещание, первый вице-губернатор обратил внимание руководителей органов исполнительной власти региона на необходимость соблюдения масочного режима, норм и правил, действующих в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.

«Необходима организация входа в здание только в масках, тестирование сотрудников, тщательная дезинфекция помещений. Прошу личным примером способствовать исполнению в ведомствах рекомендаций Главного санитарного врача, постановлений Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова», - сказал Виктор Кудряшов.

Об оперативной обстановке на территории региона участникам совещания рассказал руководитель Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко. Минувшая неделя в регионе прошла без чрезвычайных происшествий. Вместе с тем, отметил представитель МЧС, в области зафиксированы резонансные дорожно-транспортные происшествия, три - с трагическим исходом. Сейчас специалисты анализируют причины и обстоятельства инцидентов.

Реализация приоритетных национальных проектов, инициированных Президентом страны Владимиром Путиным – на постоянном контроле регионального Правительства. С традиционным докладом о ходе исполнения их плановых показателей выступил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. Он отметил, что объем средств на реализацию нацпроектов, включенных в план-график электронных торгов, в настоящее время составляет 11 451 млн рублей, или 98,6% от средств, запланированных на 2020 год, что намного выше значений прошлого года.

В текущем году установлены 192 показателя региональных составляющих федеральных проектов. Региональный проектный офис подготовил оценку зон рисков показателей нацпроектов. По его оценке, исполнение семи показателей из 192 находится под вопросом. В министерства направлены рекомендации усилить работу по этим направлениям, сообщает пресс-служба облправительства.

«Сейчас нам необходимо сосредоточиться на исполнении показателей национальных проектов, – подчеркнул Виктор Кудряшов. – На это в первую очередь обращает внимание Правительство Российской Федерации, по этим результатам будут оценивать нашу работу жители региона».

Участники совещания отдельно обсудили реализацию национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости». По итогам его исполнения в минувшем году, регион вошел в пятерку лидеров РФ, а по количеству предприятий-участников программы «Лидеры производительности» - в тройку лучших. Не менее высокий результат ожидают от Самарской области в текущем году. Сейчас в программе участвуют 76 предприятий, а всего регионе 250 компаний соответствуют критериям участников программы.

Виктор Кудряшов дал поручение министерству промышленности, министерству экономического развития и инвестиций Самарской области, министерству строительства, министерству ЖКХ дополнительно проработать с руководителями предприятий вопросы участия в программе «Лидеры производительности». Как показала практика, внедрение новых управленческих методик дает колоссальный экономический эффект.

Подробно рассмотрели на совещании ход выполнения Постановления Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Самарской области». Напомним, ряд важнейших для региона решений был принят в ходе Дней Самарской области в Совете Федерации, которые прошли с 18 по 22 апреля 2019 года по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Благодаря федеральной поддержке в области реализуется такой значимый проект, как реконструкция ледового Дворца спорта в Самаре, проходит эксперимент «Умные дороги», в госпрограмму по эффективному вовлечению в оборот земель сельхозназначения и развитию мелиоративного комплекса Российской Федерации включены крупнейшие оросительные системы региона.

Продолжается работа по привлечению федеральных средств на реновацию исторического центра Самары (с использованием средств банка развития БРИКС), строительство магистрали «Центральная», рекультивацию территории бывшего ОАО «Средневолжский завод химикатов», организацию скоростного железнодорожного сообщения по маршруту «Липяги – Самара – Тольятти», на проектирование и строительство здания театра «Грань», реконструкцию театра драмы им. Горького, реконструкцию здания Самарской областной детской инфекционной больницы, строительство школы и реконструкцию больницы в Тольятти

«По абсолютному большинству решений Постановления Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Самарской области» идет активная работа, уверен, что они будут исполнены, - отметил председатель регионального Правительства. – Проект реновации Самары мы планируем в ближайшее время презентовать в Министерстве финансов РФ».

Участники совещания обсудили также вопросы строительства ряда социально значимых объектов, ввод которых в текущем году оказался под угрозой. Напомним, на прошлом оперативном совещании Губернатор Самарской области поставил задачу усилить контроль за такими объектами, поручил ежедневно отслеживать ситуацию и докладывать о количестве людей и техники, занятых на строительстве, и соблюдении графика работ. Об исполнении поручения отчитался министр строительства региона Евгений Чудаев.

По информации главы областного минстроя, таких объектов шесть – два детских сада в жилом районе «Кошелев-проект», школа в Красноглинском районе г.о. Самара, школа на Пятой просеке, школа в селе Приволжье и Дом культуры в селе Елшанка Сергиевского района. До третьей декады октября на всех объектах планируется организовать отопление, в начале ноября - завершить укладку наружных сетей, в декабре закончить чистовую отделку.