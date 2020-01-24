Виктор Кудряшов: Решен вопрос об оплате за горячую воду и отопление без комиссии

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"Благодарю ⁦@Teploenergy63 за оперативное решение вопроса об оплате за горячую воду и отопление без комиссии. Компанией "ЭнергосбыТ Плюс ", которая является поставщиком тепла в дома жителей Самары, достигнута договоренность с кредитными организациями о безкомиссионной оплате услуг предприятия.Способы оплаты без комиссии возможны:- наличными в банкоматах Почта Банка;- наличными в банкоматах Сбербанка;- банковскими картами в банкоматах Просмвязьбанка.- через прочие онлайн банки и терминалы (более 30 способов) согласно оферте платежного сервиса Квартплата 24.На текущий момент это онлайн банки: Газпромбанк, ВТБ, Почта Банк, Открытие, Россельхозбанк,Альфа-Банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Русский Стандарт, Уралсиб, РосБанк, Совкомбанк, Юникредит Банк, Тинькофф, Ак Барс, Сити, Новикомбанк, Рокетбанк,Возрождение, Солидарность, Кубань Кредит, КС Банк, МТС Банк; отделения: Банка Открытие, Россельхозбанка; банкоматы: Почта Банк, банк Открытие, Газпромбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк; терминалы QIWI, Элекснет, ComePay."