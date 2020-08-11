Ветераны встретились с новым военным комиссаром Самарской области

10 августа состоялась встреча руководителей Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ генерал-майора Володи Саркисяна, генерал-лейтенанта Алексея Шаповалова с новым военным комиссаром Самарской области полковником Алексеем Вдовиным.
В ходе разговора был подведен итог проведенной совместной работы за последние годы и намечены очередные задачи на ближайший период.
Самым лучшим показателем проведенной совместной работы скоро станет книга-альбом с рабочим названием – «Родине верны». В ней будут отражены самые значительные события и мероприятия, которые проходили в нашей области за последнее время, передает пресс-служба облправительства.
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